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“العمل” تُطلق خدمة تسوية مخالفات المنشآت بنسبة (80%)

“العمل” تُطلق خدمة تسوية مخالفات المنشآت بنسبة (80%)
http://almnatiq.net/?p=826469
المناطق - واس

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى وذلك بتخفيض قيمة المخالفة بعد قيام المنشأة بتحقيق الشروط المطلوبة، حيث تتلخص آلية الخدمة بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) على المخالفة الأولى للمنشأة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة قد نصت على مجموعة من الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة وتتمثل في صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة، ووجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاقها أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.
يُذكر أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.

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