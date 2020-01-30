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“التقاعد” تعلن نجاح النسخة الأولى لبرنامج “عُلو للخريجين” وإطلاق النسخة الثانية للبرنامج

“التقاعد” تعلن نجاح النسخة الأولى لبرنامج “عُلو للخريجين” وإطلاق النسخة الثانية للبرنامج

أبرز المواد

“التقاعد” تعلن نجاح النسخة الأولى لبرنامج “عُلو للخريجين” وإطلاق النسخة الثانية للبرنامج

“التقاعد” تعلن نجاح النسخة الأولى لبرنامج “عُلو للخريجين” وإطلاق النسخة الثانية للبرنامج
http://almnatiq.net/?p=826472
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد اكتمال برنامج عُلُو للخريجين في نسخته الأولى، وتوظيف خريجي البرنامج المجتازين بنجاح.
ويعد برنامج علو للخريجين من البرامج المتخصصة في تأهيل حديثي التخرج لسوق العمل، وتم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تنطلق من تحليل الفجوة بين قدرات حديثي التخرج ومتطلبات العمل، كما يتميز البرنامج بتعدد وسائـل التـدريب؛ حيـث يشـمـل تـدريبا صـفيا وتـدريبا تطبيـقيا في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للجدارات المطلوبة في بيئة العمل , ويأتي ذلك ضمن توجه المؤسسة لتطوير رأس المال البشري في إطار تحقيق استراتيجيتها 2022.
وسيتم فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من البرنامج بتاريخ 30 / 1 / 2020م، ويرحب البرنامج بحديثي التخرج من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة من شباب وبنات الوطن.
مما يذكر أن البرنامج يمنح المتدربين مزايا متعددة أثناء فترة التدريب، ويؤهلهم للحصول على فرص وظيفية في المؤسسة بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح، فبالإضافة إلى التدريب المتخصص الذي يقدمه البرنامج؛ سيحصل المتدرب على مكافأة مالية قدرها 8 آلاف ريال شهرياً، وكذلك تأمين طبي، كما سيتمتع المتدرب بإجازة في العطل الرسمية، وغيرها من المزايا الأخرى.
وأوضحت المؤسسة للراغبين الالتحاق بالبرنامج، أن التسجيل متاح للخريجين من كلا الجنسين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية وألا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة ميلادية وأن يكون خريجاً من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم , وتمت معادلة شهادته في حال صدورها من جامعة أجنبية ,وأن يكون معدله الدراسي جيد جداً فأعلى وأن يحمل درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (إدارة أعمال –إدارة عامة – محاسبة ومالية –علوم حاسب آلي) ,وأن يتجاوز المقابلة الشخصية واختبارات القبول , وأن يكون متفرغاً للبرنامج بشكل كامل ,وأن يجيد اللغة الإنجليزية وألا يقل مستواه عن (IELTS 5) أو ما يعادلها.

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