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مديرة “اليونسكو” تزور وزارة الثقافة وتتجول في حي الطريف
http://almnatiq.net/?p=826475
المناطق - واس

زارت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، أودري أزولاي، مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية، اليوم ، وكان في استقبالها معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون في الجوانب الثقافية.
واجتمعت أزولاي بمعالي نائب وزير الثقافة بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي الذي قدم عرضاً عن دور الهيئة ونظرتها إلى مستقبل الثقافة والفنون والتربية في ظل التطورات المتسارعة، كما جرى استعراض أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستستضيفها المملكة أواخر شهر مارس المقبل.
وزارت أزولاي حي الطريف بالدرعية، أحد مواقع التراث الوطني في المملكة والمدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بحضور معالي نائب وزير الثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وتعرفت عن كثب على الحي التاريخي وتجولت بين مبانيه التراثية، وفنون العمارة المحلية المتميزة بطرازها المعماري الفريد الذي يعرض العمارة النجدية ويعكس أساليب الحياة التقليدية.

 

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