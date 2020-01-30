“تمهير”: مدة تدريب الخريجين والخريجات تصل إلى 6 أشهر ومكافأة 3 آلاف ريال للمتدربين

المناطق - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مدة تدريب الخريجين والخريجات من الطلبة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لتمكين القوى الوطنية من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادها لسوق العمل.

ويأتي برنامج “تمهير” يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ.

وأبان “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer .

إلى ذلك جدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.