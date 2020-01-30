حقيقة مراقبة سفر موظفي الحكومة لخارج المملكة من خلال ربط إلكتروني بين الأحوال والجوازات !

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أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الأنباء المتداولة بشأن تطبيق ربط إلكتروني بينها وبين الإدارة العامة للجوازات، للتأكد من سفر موظفي الجهات الحكومية إلى الخارج خلال تغيبهم عن العمل مجرد “إشاعة ” .

ووفقا لما نشره موقع ” اليوم ” ، فقد نفى سلمان الظاهر المتحدث باسم الوزارة ، صدور قرار يقضي بالربط الإلكتروني مع الجوازات، مؤكدا أنه لا وجود لقرار بهذا الشأن إطلاقاً، وأن ما جرى تداوله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة .

وترددت أنباء جرى تداولها من دولة مجاورة وانتشرت على نطاق واسع في المملكة، تتحدث عن تطبيق الربط الإلكتروني المزعوم بين وزارة الخدمة المدنية و الجوازات، لمراقبة حركة دخول وخروج موظفي الجهات الحكومية من وإلى المملكة ، بسبب تغيب البعض عن العمل والسفر إلى إحدى الدول المجاروة بعد تقديم أعذار طبية لجهات عملهم .