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هلال الشرقية يدرب (4200) متدرب ومتدربة من منسوبي النقل المدرسي لإدارة تعليم الشرقية

هلال الشرقية يدرب (4200) متدرب ومتدربة من منسوبي النقل المدرسي لإدارة تعليم الشرقية

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هلال الشرقية يدرب (4200) متدرب ومتدربة من منسوبي النقل المدرسي لإدارة تعليم الشرقية

هلال الشرقية يدرب (4200) متدرب ومتدربة من منسوبي النقل المدرسي لإدارة تعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=826500
المناطق - الدمام

دشن سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ فيصل بن حواس العطاوي وسعادة مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد الغفيلي هذا اليوم الخميس الموافق 05/06/1441هـ انطلاقة الدورة التدريبية الأولى في الإسعافات الأولية والمخصصة لمشرفي ومشرفات نقل الطلاب والطالبات وسائقي حافلات نقل التعليم بالمنطقة الشرقية وذلك بمقر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، حيث تستهدف الهيئة وبالشراكة مع تعليم المنطقة الشرقية تأهيل حوالي  (4200)  متدرب ومتدربة من المشرفين والمشرفات على نقل الطلاب وسائقين الحافلات وعلى مستوى المنطقة الشرقية  على  الإسعافات الأولية وكيفية تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للحالات الطارئة لا قدر الله قبل وصول الفرق الإسعافية، حيث سيخضع المتدربون والمتدربات إلى دورات مكثفة نظرية وعملية تطبيقية على الدمى التدريبية للتعامل مع  مختلف الحالات الإسعافية من الإنعاش القلبي الرئوي و الأزمات القلبية    و الحروق والنزيف والغصة والاختناق والكسور وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى و تعليمهم الطرق العلمية الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين وصول الفرق الإسعافية وإسعافهم إلى أقرب مستشفى. و تسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية وبالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية لتأهيل منسوبيهم ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية لتلافي حدوث أي مضاعفات للحالات الإسعافية نتيجة التعامل الخاطئ معها لا قدر الله.

 

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