تعليق من الصحة على “الشكوك” بشأن انتقال “كورونا” عبر البضائع المستوردة من الصين

المناطق_الرياض

كشفت وزارة الصحة حقيقة انتقال فيروس “كورونا” عن طريق البضائع المستوردة من الصين .

جاء ذلك خلال ردها على استفسار أحد المغردين ، حيث قال : ” هل ينتقل المرض عن طريق البضائع المستوردة من مواقع الصين الإلكترونية !!” .

وردت الصحة قائلة : ” بناء على المعلومات المتوفرة حالياً لا يوجد خطر من الإصابة عن طريق البضائع المستوردة من الصين ، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية” .

جدير بالذكر أن فيروس “كورونا” الجديد يواصل انتشاره عالمياً، إذ سجلت إصابات بالوباء فيما لا يقل عن 17 دولة، بعد ظهوره بدايةً في الصين.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصاً آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية