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مدير الدفاع المدني بتبوك يدشن معرض الأمن الفكري وبرنامج رجل الأمن القدوة

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مدير الدفاع المدني بتبوك يدشن معرض الأمن الفكري وبرنامج رجل الأمن القدوة

مدير الدفاع المدني بتبوك يدشن معرض الأمن الفكري وبرنامج رجل الأمن القدوة
http://almnatiq.net/?p=826521
دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم معرض الأمن الفكري وبرنامج رجل الأمن القدوة الذي أقيم بالتعاون مع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بتبوك وذلك في مقر الادارة العامة للدفاع المدني.
وضم المعرض العديد من الكتب والصور واللوحات الإرشادية ‏والتوعوية التي تستهدف منسوبي الدفاع المدني والزوار والمراجعين من مواطنين ومقيمين.
وأشاد ‏اللواء الشهراني بدور المعرض الذي سيتم من خلاله التنقل وزيارة جميع المراكز الميدانية التابعة لمديرية بالمنطقة لضمان الوصول إلى الهدف المنشود من إقامة مثل هذه الأنشطة والندوات التي تخدم مصلحة الدين والوطن.

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