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نيوم تفتح باب التسجيل لطلاب مرحلة البكالوريوس في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف

نيوم تفتح باب التسجيل لطلاب مرحلة البكالوريوس في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=826533
المناطق_الرياض
أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح باب التسجيل لقبول خمسين طالباً في برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف” لمرحلة البكالوريوس، وذلك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك. ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم ويغلق التسجيل بانتهاء يوم الإثنين القادم(١١:٥٩ مساءً).
وسيتمكن ٥٠ طالباً من التسجيل والبدء في الدراسة مع بداية الفصل الأول (9 فبراير ٢٠٢٠) من هذا العام في مجال هندسة الطاقة المتجددة. ويوجد لدى الجامعة حالياً برنامج متميز في الطاقة المتجددة بالشراكة مع جامعة دايتون الأمريكية، وستعمل الجامعة على إضافة المزيد من الجامعات العالمية المرموقة للبرنامج المشترك مع نيوم.
وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم. وسيحصل كل طالب على مكافآة شهرية خلال فترة الدراسة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً والتي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في عدة مجالات متخصصة. وتنوي الشركة ابتعاث 50 طالباً إضافياً في النصف الثاني من هذا العام إلى جامعة فهد بن سلطان، ليكون إجمالي عدد الطلاب تحت هذا البرنامج 100 طالب في 2020.
ويعتبر قطاع الطاقة المتجددة من أبرز القطاعات في نيوم نظراً لأن المشروع سيعتمد على الطاقة من مصادر نظيفة مثل الشمس والرياح، وسيتم فتح المجال لتطبيق تقنيات أوسع مستقبلاً حتى تكون منظومة الطاقة النظيفة في نيوم من بين الأبرز عالمياً.
ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج. http://fbsu.edu.sa/neom2/index.html
ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزء من هذا المشروع وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجالات متخصصة.

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