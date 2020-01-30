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الأمير تركي بن طلال يُسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي “جمعية البر بأبها”

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الأمير تركي بن طلال يُسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي “جمعية البر بأبها”

http://almnatiq.net/?p=826534
المناطق_أبها

أوضح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته بما يضمن لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال تسليم سموه اليوم تسعة عشر أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية عن طريق برنامج “مساكن” ضمن الإتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .

وأوضح أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة.

الأمير تركي بن طلال يُسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي “جمعية البر بأبها”

أوضح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن توجيهات قيادة هذه البلاد تحرص على حفظ حق المواطن؛ ودعمه في إيجاد السكن المناسب له ولأسرته بما يضمن لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال تسليم سموه اليوم تسعة عشر أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها وحداتهم السكنية عن طريق برنامج “مساكن” ضمن الإتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .

وأوضح أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة.

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