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جمعية أيتام تبوك تعقد جمعيتها العمومية وتقر عدد من التوصيات

http://almnatiq.net/?p=826544
المناطق- تبوك
عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بحضور أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك عبد الحكيم الرشيدي وذلك بمقر الجمعية بتبوك.
واطلع أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تقرير مصور عن أهم برامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال الفترة الماضية كذلك تناول الاجتماع استعراض التقرير المالي للجمعية لعام 2018م ولعام 2019 واستعراض التصور والرؤية للميزانية التقديرية لعام 2020م .
وبدأت الجلسة العمومية بكلمة الجمعية ألقاها نائب رئيس مجلس الإدارة طلال بن خالد الفقير استعرض فيها عدد من الانجازات التي تحققت في الجمعية خلال العام الماضي وأهمها حصول الجمعية على قطعة أرض وإنشاء المخططات الخاصة والترخيص استعدادًا لطرح مشروع إنشاء مبنى الجمعية للتنفيذ وتوقيع العديد من الاتفاقات مع الجهات الحكومية والشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع دعا نائب رئيس المجلس الأعضاء لعقد جمعية غير اعتيادية تم فيها مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بالإضافة إلى فتح المجال لترشح الأعضاء لمجلس الإدارة في دورته القادمة وفتح المجال لجميع المواطنين الراغبين بالتقدم لعضوية الجمعية العمومية للجمعية بعد استيفاء الشروط الخاصة بها.

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