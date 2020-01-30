البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص

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أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن الحل لضمان استمرارية قوة الدوري السعودي هو “التشفير” ، وأضاف أن التشفير هو الخطوة الأولى للتخصيص ، وبين أن المباراة الواحدة في الدوري تكلف تقريباً ب 8 مليون ريال ، وتابع أنه شخصياً ضد المبالغة في أسعار الاشتراكات مقدماُ مقترحاً بأن يكون السعر 300 ريال للموسم .

من جانبه بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار الرياضي نحو مجتمع ريادي وحيوي” ضمن بيبان الرياض أن المملكة بدأت في تنظيم الفعاليات الدولية بدعم من الحكومة مؤكداً أنها الآن أصبحت من أبرز الدول في العالم في استضافة الأحداث. المهمة ، وتابع أن التأشيرة السياحية انعكست إيجاباً على الحضور الجماهيري و أن كل ذلك يصب في مرحلة الاقتصاد ، واكد سموه موقع المملكة الجغرافي كوّن اقتصاد قوي جاذب للمستثمرين .

بدوره أكد صاحب السمو الأمير مساعد بن خالد آل سعود رئيس مجلس إدارة نادي شفيلد الإنجليزي أن النادي مهتم لجلب اللاعب السعودي “الجيّد” خصوصاً صغار السن .

وأكد د. صفوان السويكت رئيس نادي النصر أن كرة القدم تجارة كبيرة تعتمد على عدة عوامل أهمها :الحوكمة ، رجال الأعمال ، الجماهير و نتائج الفريق ، وأضاف أن التسويق مهم جدًا في كرة القدم لكن الداعم له هو العلامة التجارية للنادي.