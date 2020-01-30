الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية

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تمكن نادي الاتفاق من قلب النتيجة لصالحه في المباراة التي جمعته بنادي الوحدة، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف اتفاقية مقابل هدف وحيد للوحدة في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم الوحدة مبكرا بهدف حمل توقيع يوسف نياكاتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك سوليمان دوكارا التعادل للاتفاق في الدقيقة 11، وبعدها تمكن هزاع ابراهيم الهزاع من تسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 51، قبل أن يطلق سعيد الربيعي رصاصة الرحمة على الوحدة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الاتقاق إلى النقطة 20 التي جعلته في المركز العاشر.