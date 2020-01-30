احدث الأخبار

الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا
أبرز المواد
 البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص
أبرز المواد
 بالصور: هيئة تطوير عسير والطيران المدني تعقدان ورشة عمل “لتصميم مطار أبها الجديد”
أبرز المواد
 المنظمة الفيدرالية للأمم المتحدة تمنح الدكتوراة الفخرية لأربعة شخصيات سعودية واختيارهم شخصيات عام ٢٠١٩
مجتمع المناطق
 توضيح من «النيابة العامة» بشأن آلية التعامل مع بلاغات الجرائم
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك تعقد جمعيتها العمومية وتقر عدد من التوصيات
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية: «صفقة القرن» تخدم أغراض «ترامب» الانتخابية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يُسلم 19 وحدة سكنية لمستفيدي “جمعية البر بأبها”
أبرز المواد
 نيوم تفتح باب التسجيل لطلاب مرحلة البكالوريوس في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 السفير السديري يقدم نسخة من أوراق اعتماده لامين عام الخارجية الأردنية
أبرز المواد
الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية

الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية

أبرز المواد
ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل

ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا

أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا

أبرز المواد
البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص

البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص

أبرز المواد

الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية

الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=826586
المناطق_الرياض

تمكن نادي الاتفاق من قلب النتيجة لصالحه في المباراة التي جمعته بنادي الوحدة، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف اتفاقية مقابل هدف وحيد للوحدة في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم الوحدة مبكرا بهدف حمل توقيع يوسف نياكاتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك سوليمان دوكارا التعادل للاتفاق في الدقيقة 11، وبعدها تمكن هزاع ابراهيم الهزاع من تسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 51، قبل أن يطلق سعيد الربيعي رصاصة الرحمة على الوحدة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل الاتقاق إلى النقطة 20 التي جعلته في المركز العاشر.

روابط ذات صلة

ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل

ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل
أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا

أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا
البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص

البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*