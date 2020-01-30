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سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي

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سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي
http://almnatiq.net/?p=826588
المناطق_فضه عطيف
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي ومواساة سمو أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول علي بن أحمد يحي الزيداني المالكي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.
وعبر سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد المالكي في منزلهم بمحافظة العيدابي، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم, أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
حضر العزاء وكيل محافظة العيدابي عيسي بن عبده عقيلي وعدد من المسؤولين والمشايخ.

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