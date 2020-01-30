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الإعدام لأردنيين قتلا مواطن سعودي بعد سرقته في الأردن

الإعدام لأردنيين قتلا مواطن سعودي بعد سرقته في الأردن
http://almnatiq.net/?p=826594
المناطق_خالد الضبيبي
حكمت محكمة الجنايات الكبرى في الاردن  ، الخميس ، بإعدام أردنيين قتلا سعوديا من اجل سرقته، بعد ادانتهما بجناية القتل .
وتعود الجريمة الى عام 2018 ، عندما قام شخصين من أصحاب السوابق  على قتل مواطن سعودي خلال رحلة عودته الى بلده على طريق العمري، واكشفت جريمتهما بعد يومين من وقوعها جراء حادث سير بمركبة السعودي المسروقة.
ووفقا للائحة الاتهام فان المتهمين قررا سلب مستخدمي الطريق الدولي الذي يربط الاردن بالسعودية عبر منطقة الأزرق، فاشترى احدهما لباس رجل امن ، والاخر جهز عصا خشبية.
وعصر يوم 22-10-2018 قاما بالتوقف على جانب الطريق واخذا يلوحان للسيارات المارة من اجل التوقف وسلب سائقيها.
 حيث حضر المواطن  السعودي (60 عاما) بواسطة سيارة جيمس تحمل لوحة سعودية وتوقف بعدة إشارة المتهم الأول الذي كان يردتي زي رجال الامن ، حيث طلب من السعودي الى ايصاله الى الحدود موهما إياه انه يعمل هناك ، اما الثاني فطلب ايصاله أيضا الى منطقة قريبة موهما السعودي انه راع ولديه اغنام فيها.
وبعد مسافة قصير توقف السائق ، فنزل المتهم الثاني واتجه الى باب السائق ، اما الأول الذي كان يجلس في المقعد الخلفي فاهجم المغدور وسحبه الى الكرسي الخلفي بمساعدة المتهم الثاني ، وقاما بضرب المغدور على راسه عدة ضربات بعصاة الى ان فقد المغدور وعيه ومات.
وقام المتهمان بتربيط المواطن السعودي ووضع اللاصق على فمه وسرقة 400 ريال سعودي منه ( 48 دينار اردني) ثم وضعه في صندوق المركبة بعد لفه بحرام ليوم كامل.

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