أمانة الشرقية تسرع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام لسلامة المشاة

تشرف أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع شركة العثيم للاستثمار والإدارة العامة للمرور يوم غد الجمعة على رفع الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين العثيم مول ومركز مزايا التجاري على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحرصت وكالة التعمير والمشاريع ممثلة في الإدارة العامة للإشراف على إنشاء الجسر بهدف تسهيل انتقال المشاة بين طرفي طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي يعتبر طريق شرياني ومدخل رئيسي للدمام من الجهة الجنوبية، وبين مركزين رئيسيين هما مول العثيم ومركز مزايا التجاري، ويبلغ طول الجسر( 68 ) متر يمتد من مول العثيم إلى مركز مزايا، حيث يرتكز الجسر على ( 3 ) نقاط استناد ركيزتين من الطرفين، إضافة إلى ركيزة وسطية وجميعها من الخرسانة المسلحة، علما بأن الخدمات المنفذة مع الجسر من الطرفين سلم من كل طرف، إضافة إلى أنه سيتم تركيب مصاعد من كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ، وستكون عملية الرفع على مرحلتين، حيث سيتم غدا الجمعة 06/06/1441 هـ الموافق 31/01/2019 م ، رفع الجزء من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمول العثيم وهو بطول 34 م ، فيما ستكون المرحلة الثانية السبت، حيث سيتم رفع وتركيب الجزء الثاني من الهيكل المعدني لجسر المشاة المجاور لمركز مزايا وهو بطول 34 م .

علماً بأن الأعمال المتبقية هي أعمال تشطيبات وتركيب الكلادينج ( الواجهات المعدنية ) وتوريد وتركيب المصاعد، حيث سيستغرق قرابة الثلاثة أشهر