احدث الأخبار

مركز الحوار الوطني يعقد اللقاء الأول لديوانية حوار مع مجلس شباب الجوف
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية تسرع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام لسلامة المشاة
المنطقة الشرقية
 سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد : مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تذكي روح التنافس والقيام بالواجب استشعاراً لمكانة هذا الكتاب الكريم
أبرز المواد
 الإعدام لأردنيين قتلا مواطن سعودي بعد سرقته في الأردن
أبرز المواد
 الاتفاق يقلب النتيجة على الوحدة وينتصر بثلاثية
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 أميركا تنفي سحب كامل قواتها من أفريقيا
أبرز المواد
 البلطان : قيمة الدوري السعودي مليار ريال .. والتشفير هو الحل للتخصيص
أبرز المواد
 بالصور: هيئة تطوير عسير والطيران المدني تعقدان ورشة عمل “لتصميم مطار أبها الجديد”
أبرز المواد
 المنظمة الفيدرالية للأمم المتحدة تمنح الدكتوراة الفخرية لأربعة شخصيات سعودية واختيارهم شخصيات عام ٢٠١٩
مجتمع المناطق
 توضيح من «النيابة العامة» بشأن آلية التعامل مع بلاغات الجرائم
أبرز المواد
مركز الحوار الوطني يعقد اللقاء الأول لديوانية حوار مع مجلس شباب الجوف

مركز الحوار الوطني يعقد اللقاء الأول لديوانية حوار مع مجلس شباب الجوف

منطقة الجوف
أمانة الشرقية تسرع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام لسلامة المشاة

أمانة الشرقية تسرع أعمال أحد جسور المشاة في طريق الأمير محمد بالدمام لسلامة المشاة

المنطقة الشرقية
سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي

سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد المالكي

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد : مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تذكي روح التنافس والقيام بالواجب استشعاراً لمكانة هذا الكتاب الكريم

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد : مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تذكي روح التنافس والقيام بالواجب استشعاراً لمكانة هذا الكتاب الكريم

أبرز المواد

مركز الحوار الوطني يعقد اللقاء الأول لديوانية حوار مع مجلس شباب الجوف

مركز الحوار الوطني يعقد اللقاء الأول لديوانية حوار مع مجلس شباب الجوف
http://almnatiq.net/?p=826602
المناطق_الجوف

أكد مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن المركز يُرسخ ثقافة الحوار وينشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك عن طريق توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ومناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه المركز اليوم بالتعاون مع مجلس شباب الجوف على مسرح مجلس شباب الجوف بمدينة سكاكا، بحضور أمين مجلس الشباب مهند بن بدر الهادي وعدد من الإعلاميين والإعلاميات والشباب، للتعريف بديوانية حوار التي أطلقها مع المجلس.

واستعرض مشرف المركز خلال اللقاء أهداف ديوانية حوار والتي من أهمها دعم فئة الشباب وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، ونشر ثقافة الحوار والتطوع بين أوساط الشباب، ورفع مستوى الوعي لديهم حول ثقافة المسؤولية والمشاركة.

كما استعرض أمين مجلس الشباب مهند الهادي نشاط المجلس والبرامج التي ينفذها شراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، من أهمها هذه الديوانية والمقهى الحواري وعدد من الدورات ذات الفائدة للشباب والفتيات، معرباً عن شكره لثقة المركز بهذه الشراكة التي ستعمل على دعم نشر ثقافة الحوار بين أوساط الشباب.

بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية مع الحضور، حيث أكد الحموان خلال الجلسة أن المركز يعمل خلال الفترة الحالية لتنفيذ برامج تواكب التطور الذي نشهده من حولنا من خلال تجربة الحوار الوطني الطويلة التي أسهمت في تكوين نظرة وطنية حضارية مكنتها من إدراك الحاضر والمستقبل لتؤدي هذه النظرة الوطنية دورها الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبيًن أن إنشاء وتنظيم ديوانيات دائمة للشباب في كل مناطق المملكة تأتي لتفعيل دورهم للمشاركة في القضايا الحوارية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وتعزيزها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتطوع، حيث يجري تحديد موضوع الديوانية من كل شهر بالتنسيق بين المركز ومجلس شباب المنطقة .

وأوضح أن الموضوعات التي ستناقشها ديوانية حوار” تحديات الشباب ، الشباب والفراغ ، الشباب والابتعاث ، الشباب والثقافة ، رؤية المملكة2030 * الشباب والتطوع ، الشباب والإعلام ، الشباب والتلاحم الوطني ، الشباب والرياضة ، الشباب والزواج، الشباب وحوار الأديان ، الشباب والفنون ، الشباب والتعليم “، معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لموافقته على إقامة هذه اللقاءات، التي تؤكد دعم سموه لقضايا وبرامج الشباب وأنشطة المركز، منوهاً بجهود مجلس الشباب واستضافتهم لهذا اللقاء والبرامج الأخرى التي ينفذها المركز وتُعنى بشريحة الشباب .

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تحفز منسوبيها للتقدم لجائزة الأمير فيصل بن نواف

إدارة “تعليم الجوف” تحفز منسوبيها للتقدم لجائزة الأمير فيصل بن نواف
هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم

هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم
أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*