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جولات تفقدية لمحافظ بيشة للمراكز

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جولات تفقدية لمحافظ بيشة للمراكز

جولات تفقدية لمحافظ بيشة للمراكز
http://almnatiq.net/?p=826614
المناطق _ بيشة
في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة لمحافظة بيشة قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بجولات تفقدية شملت مركز سد الملك فهد ومركز العطف ومركز النقيع وذلك بحضور مدراء الجهات الأمنية والخدمية واللجنة الشبابية بالمحافظة.والتقى المحافظ خلال هذه الجولات بالأهالي واستعرض معهم إحتياجات المراكز والقرى التابعة لها فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والتي كان من أهمها الخدمات البلدية و الصحية والأمنية و التعليمية وتوفير المياه .
كما قام محافظ بيشة خلال هذه الجولات بزيارة عدد من فروع الإدارات الحكومية بالمراكز للاطلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها .

من جهته اوضح بن سبرة أن مثل هذه الزيارات الميدانية واللقاء بالأهالي لها أثر كبير في تلمس الإحتياجات والاطلاع عن كثب عن كل ما يحتاجه المواطن من خدمات نسعى لتوفيرها بالتعاون مع كافة القطاعات بتوجيه ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير يحفظه الله على كل مايحتاجه المواطنون في مختلف أنحاء المنطقة .

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