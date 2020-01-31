الأرصاد: سُحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

أما عن درجات الحرارة، المتوقعة الجمعة، فتسجل جازان 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، وأدناها 3 درجات مئوية في تبوك وبريدة وطريف.

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