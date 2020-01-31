سمو أمير منطقة الرياض يتفقد محافظة ضرما

المناطق _ الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة تفقدية إلى محافظة ضرما ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ ضرما محمد بن عبدالله الثاقب ومسؤولو المحافظة .

والتقى سمو أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء ومديري الجهات الحكومية المدنيين والعسكريين بالمحافظة الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة .

عقب ذلك توجه سمو الأمير فيصل بن بندر إلى قاعة احتفالات بلدية المحافظة، حيث استقبل سموه جمعا من أهالي المحافظة ، وتناول سموه طعام الغداء المعد بهذه المناسبة .

بعد ذلك ترأس سمو أمير منطقة الرياض اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – بالخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على ما هم فيه من رغد العيش .

وأوضح سموه بحث مشروعات المحافظة ودراسة المعوقات فيما هو متأخر أو متعثر ووضع الحلول لها، مقدماً شكره لمسؤولي المحافظة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي .

وعن كون محافظة ضرما من ضواحي مدينة الرياض نوه سموه بأن الضواحي رافد مهم للمدينة التي أصبحت تشكل الآن بسكانها 7,000,000 زخماً كبيراً من التراكم المروري، وهذه المحافظات القريبة من مدينة الرياض ستسهل هذا الأمر لأنها ستكون أماكن جيدة للسكن لأبناء مدينة الرياض، مشيراً إلى توفر الطرق والمواصلات وتخفيف الأعباء في مدينة الرياض لما فيها فائدة المدينة و فائدة المحافظات إن شاء الله بانتعاشها الاقتصادي .

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .