سمو أمير منطقة جازان يدشن مهرجان البن السابع

الداير _ فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم , مهرجان البن السابع في جبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحباً بالضيف” ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

وقام سموه فور وصوله بقص الشريط إيذانا بتدشين المهرجان ، وتجول والحضور على أقسام المعرض المصاحب وأركانه ، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة والقائمين على المعرض الذي يضم مشاركة “١٠٥” مزارعين من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة ، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية الراعية والداعمة للمهرجان .

كما دشن سموه الحملة الإعلامية لمبادرة الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية مع شركائها من مؤسسات الدولة التي سيفتتح معرضها سمو أمير المنطقة جازان الأربعاء المقبل بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.

وافتتح سموه خيمة الأسر المنتجة بالمهرجان التي تمثل ” ٥٠” مشاركة من الأسر المنتجة بمحافظة بني مالك ومركز جبل الحشر ، وخيمة الفن التشكيلي التي تضمنت العديد من الأعمال التشكيلية والصور الفوتوغرافية ، التي تمثل مشاركة عدد من المصورات والفنانات التشكيلية بالمحافظة.

حضر تدشين المهرجان معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديري الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.