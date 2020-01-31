“ليالي الرياض” تواصل انطلاقتها وسط أجواء عائلية بمدينة الرياض

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تواصل فعاليات ليالي الرياض والمقامة على أرض السفن مونز بمدينة الرياض إمتاع مرتاديها عبر برامج وفعاليات متنوعة وسط حضور إعلامي وجماهيري كثيف، العديد من الفقرات والتي أشعلها مسرح الطفل بعروض حية للفرق المشاركة والعروض التفاعلية والترفيهية المتنوعة التي أقيمت على الساحات الخارجية كان أبرزها مشاركة نجوم المسرح، وتستهدف الفعالية الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة رؤية 2030 وخلق أجواء ترفيهية للعائلات و الشباب ودعم الأسر المنتجة و المشاريع الصغيرة ، بتغطية يومية عبر المركز الإعلامي بإدارة ملتقى الروية الإعلامي وبرنامج تلفزيوني مباشر أسبوعيًا عبر قناة ٢٢ الفضائية.