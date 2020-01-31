سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مشايخ وأهالي بني مالك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم، بمشايخ وأهالي محافظة الداير بني مالك، في ختام جولة سموه بالمحافظة، وتدشين فعاليات مهرجان البن السابع وعدد من المشروعات التنموية.

واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة الداير بني مالك ، وما شاهده خلال الزيارة وتم تدشينه من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، وما حققه ويحقق مهرجان البن من نجاحات متوالية.

وأشار سموه إلى ما تنعم به بلادنا العزيزة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم , مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لرعاية وحفظ أمن الوطن والمواطن والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز .

ووجه سمو أمير منطقة جازان جميع ابناء المنطقة ومديري الإدارات الحكومية بالتعاون في ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها ، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام .

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان نظام الربط الإلكتروني والإتصال المرئي بين إمارة المنطقة ومحافظة الداير بني مالك واستمع الى شرح مفصل عن عمل النظام من قبل مدير عام الشؤون الادارية والمالية بامارة المنطقة سعد بن عبدالله الفواز ومحافظ الداير نايف بن لبده.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وعددا من المسؤولين.