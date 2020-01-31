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اليابان تعلن عن مساعدات غذائية لليمن بمبلغ 18 مليون دولار

اليابان تعلن عن مساعدات غذائية لليمن بمبلغ 18 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=826700
المناطق - الرياض

أعلنت اليابان تقديم مساعدات غذائية جديدة لليمن بمبلغ 18 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي لمواجهة الوضع الإنساني في البلاد.
وقالت الحكومة اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن من شأن هذه المساعدات أن تسهم في تأمين الغذاء لأكثر من 380 ألف شخص وتحسين وضع التغذية لمليون و200 ألف طفل في المدارس”، مؤكدة مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم مساعدات متنوعة المجالات.

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