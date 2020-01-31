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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها
http://almnatiq.net/?p=826701
المناطق - الرياض

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص ب‍إيران برايان هوك في تصريحات صحفية من واشنطن : إن الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دوراً في انتهاك التعهدات النووية، مطالباً بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي، مشددًا على أهمية منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم.
وقرار فرض العقوبات من شأنه أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.

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