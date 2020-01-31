الصين.. “عقوبات صارمة” بحق “المقصرين” في “معركة كورونا”

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في الصين، الخميس، أنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في البلاد.

وقالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في موقعها الإلكتروني، إن كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سيلقى عقابا.

وأضافت أنها ستعاقب أيضا من يهمل في أداء واجبه ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ، حسبما نقلت “رويترز”.

وتزامنت تصريحات الهيئة مع إعلان السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.

وتعقد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعا لبحث كيفية التصدي لمخاطر فيروس كورونا، كما علقت العديد من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين، بينما بدأت دول عدة إجلاء رعاياها من هناك.