ابنة الملياردير بيل غيتس تخطب صديقها المصري !!

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أعلنت ابنة الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس في منشور “رومانسي” على موقع إنستغرام، أنها ستتزوج من صديقها “الفارس” المصري نائل نصار، بعد أن تقدم لخطبتها أثناء رحلة تزلج.

وكتبت جنيفر، الابنة الكبرى لميليندا وبيل غيتس البالغة من العمر 23 عاما، على حسابها في موقع إنستغرام: “نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه”.

يذكر أن جنيفر ولدت في مدينة واشنطن، وحصلت مؤخرا على شهادة في علم الأحياء من جامعة ستانفورد، وهي الآن تدرس للحصول على شهادة عليا في الصيدلة وعلم الأدوية.

أما نائل نصار، البالغ من العمر 28 عاما، فقد نشأ في الكويت ودرس أيضا في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وهو فارس مشهور في رياضة القفز عن الحواجز.

وعلى حسابه في إنستغرام، نشر نائل نصار صورة لطلب الزواج من جنيفر، وكتب يقول “لقد وافقت!!”

على أي حال، لا يعرف متى يخطط نايل وجنيفر للزواج، أو على الأقل لم يكشفان عن هذا الأمر، ولهما في الزواج قدوة حسنة، حيث احتفل بيل (64 عاما) وميليندا غيتس (55 عاما) مؤخرا بعيد زواجهما السادس والعشرين.