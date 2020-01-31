برسالة خطية لنتانياهو.. عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني

المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن توقف التنسيق الأمني معها، لكنها ستقلصه، إلى جانب عدم منع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، كما كانت تفعل في السابق.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل رسالة بخط يده إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هدد فيها بوقف التنسيق الأمني، وتغير قواعد وأسس التعامل مع إسرائيل بشكل كامل إذا أقدم على تنفيذ مخطط ضم الأغوار والمستوطنات إلى سيادة إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فإن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبروا عن قلقهم من مستقبل العلاقات مع الأردن، في ظل اعتزام الحكومة الإسرائيلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية والأغوار وشمال البحر الميت، وحذروا من إجراءات كهذه من طرف واحد، من شأنها أن تنعكس سلبًا على العلاقات مع الأردن.

وأوضحت هذه المصادر أن الإعلان من طرف واحد عن ضم الأغوار تحديدًا قد يعرض استقرار اتفاقية السلام بين البلدين، وفق بعض التقديرات.

وفي سياق آخر، أفاد “نادي الأسير” الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتقلت 33 شخصا.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال جرت خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان في عدة محافظات منها القدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، والخليل، وطولكرم.

وأضاف أن عشرة مقدسيين على الأقل جرى اعتقالهم الليلة الماضية وصباح اليوم.