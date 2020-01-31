تأكيد إصابتين بفيروس كورونا في إيطاليا

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا على أراضي بلاده

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي في روما اليوم الخميس: “لدينا حالتان مؤكدتان للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا”، وهما سائحان من الصين، وسيتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تطال من تواصلوا معهما، معلنا تعليق إيطاليا الرحلات الجوية من وإلى الصين

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 7 آلاف شخص وقد وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في العالم إلى 170 حالة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تم تسجيله في ما لا يقل عن 18 دولة في العالم، حسب المنظمة