البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق

البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق

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البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق

البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق
http://almnatiq.net/?p=826755
المناطق_وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أن عددًا أكبر من الجنود الأمريكيين، مما كان ذكر سابقا، قد أُصيب في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق في وقت سابق من هذا الشهر

وقال توماس كامبل المتحدث باسم البنتاجون إنه اعتبارا من يوم الخميس، تم تشخيص ما مجموعه 64 من أفراد الخدمة في الولايات المتحدة بإصابات خفيفة في الدماغ أو ارتجاج في المخ

وكان البنتاجون قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن 50 شخصًا أصيبوا في الهجوم الإيراني. وقال الرئيس دونالد ترامب في البداية إنه لم يصب أي من أفراد الخدمة في الهجوم

وقالت طهران إن هجومها كان انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في أوائل كانون ثان/ يناير الجاري

وقال كامبل إنه من بين أفراد القوات الأمريكية المصابين البالغ عددهم 64، عاد 39 فردا إلى الخدمة

وأضاف منذ الهجوم الصاروخي الباليستي، بذل أطباؤنا على الأرض جهودًا متواصلة ومتفانية في العراق والكويت وألمانيا لتشخيص وعلاج جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة

وأشار المتحدث إلى أن الأرقام ممكن أن تتغير ، وأنه سيجرى الإعلان عن التحديثات عندما تصبح متاحة

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