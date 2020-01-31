احدث الأخبار

وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة
أبرز المواد
 النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ
أبرز المواد
 بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية
أبرز المواد
 بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة
أبرز المواد
 الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
أبرز المواد
 البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق
أبرز المواد
 الهلال يٌلاحق النصر لاقتناص الصدارة.. والحزم يهرب من الهبوط
أبرز المواد
 تأكيد إصابتين بفيروس كورونا في إيطاليا
أبرز المواد
 بعد إيقاف استمر 7 سنوات.. السماح بنقل «المنزلية» إلى «المهنية»
أبرز المواد
 بالفيديو.. سعد الشثري يٌحذر من التأخر على صلاة الجمعة
أبرز المواد
 صينيون يلجأون ل«حملات الصدر» النسائية كأقنعة خوفًا من كورونا
أبرز المواد
 مشروبات الطاقة تهدد الصحة لدرجة الموت
أبرز المواد
وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة

وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة

أبرز المواد
النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

أبرز المواد
بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

أبرز المواد
بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

أبرز المواد

وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة

وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=826756
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص (طب عام – تمريض)، موضحة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذه التخصصات طوال العام الجاري 2020 م، وذلك ابتداءً من 1 /2 / 2020 م، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة، علمًا بأن الشروط المطلوبة هي كالتالي:

​وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

روابط ذات صلة

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ
بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية
بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*