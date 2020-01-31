بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

المناطق_علي العميري

تواصل بلدية محافظة البدع جهودها في تحسين وتجميل وصيانة المداخل والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة،.

وأوضح رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد أن البلدية عملت على انشاء دوار لربط الطريق الرئيسي مع مخطط الزهور ومخطط المروج الذي كان يشكل خطر وحوادث على عابريه لتنظيم الحركة المرورية وكذلك أعمال إعادة سفلتة وردم وتسوية الشوارع ، ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة ، لارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة, مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.