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بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

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بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=826761
المناطق_علي العميري
 تواصل بلدية محافظة البدع جهودها في تحسين وتجميل وصيانة المداخل والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة،.
وأوضح رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد أن البلدية عملت على انشاء دوار لربط الطريق الرئيسي مع مخطط الزهور  ومخطط المروج الذي كان يشكل خطر وحوادث على عابريه لتنظيم الحركة المرورية وكذلك أعمال إعادة سفلتة وردم وتسوية الشوارع ، ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة ، لارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة, مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.

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