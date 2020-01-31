احدث الأخبار

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ
أبرز المواد
 بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية
أبرز المواد
 بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة
أبرز المواد
 الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213
أبرز المواد
 البنتاجون: المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني بالعراق
أبرز المواد
 الهلال يٌلاحق النصر لاقتناص الصدارة.. والحزم يهرب من الهبوط
أبرز المواد
 تأكيد إصابتين بفيروس كورونا في إيطاليا
أبرز المواد
 بعد إيقاف استمر 7 سنوات.. السماح بنقل «المنزلية» إلى «المهنية»
أبرز المواد
 بالفيديو.. سعد الشثري يٌحذر من التأخر على صلاة الجمعة
أبرز المواد
 صينيون يلجأون ل«حملات الصدر» النسائية كأقنعة خوفًا من كورونا
أبرز المواد
 مشروبات الطاقة تهدد الصحة لدرجة الموت
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يلتقي مشايخ وأهالي بني مالك
أبرز المواد
النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

أبرز المواد
بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

أبرز المواد
بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

أبرز المواد
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

أبرز المواد

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ

النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ
http://almnatiq.net/?p=826768
المناطق_الرياض

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي
عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة تقريبا حتى أمس الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “قرار منظمة الصحة العالمية… الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية”.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا اثنين بالمئة في الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل. وتراجع عقد الخام 2.2 بالمئة أمس الخميس وانخفض 1.8 بالمئة حاليا في الأسبوع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين،الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة،يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار اليوم، فإن المحللين ما زالوا متحفظين ويحذرون من المزيد من المخاطر النزولية إذا واصل الفيروس الانتشار.

وقررت الحكومة الإيطالية تعليق جميع الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين، وأوقفت شركات طيران من بينها إير فرانس وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية تسيير رحلات إلى مدن صينية.

وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير شباط من مارس آذار بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

روابط ذات صلة

بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية
بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة

بلدية البدع تواصل أعمالها على تحسين المداخل والشوارع الرئيسة بالمحافظة
الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*