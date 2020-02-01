احدث الأخبار

كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”
أبرز المواد
 1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
أبرز المواد
 إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون
أبرز المواد
 تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020
أبرز المواد
 بعد زراعة 11 مليون شتلة.. معظم “أشجار أردوغان” تموت
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تندد بـ”وصول مقاتلين أجانب بالآلاف إلى طرابلس”
أبرز المواد
 هل يحمي قناع الوجه من الإصابة بفيروس كورونا.. وما هي أنواعه؟
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي
أبرز المواد
 120 شركة سعودية وخليجية ناشئة تستعرض تجاربها بريادة الأعمال أمام زوار ملتقى بيبان الرياض
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الرائد والاتحاد يتعادلان إيجاباً
أبرز المواد
كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”

كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”

أبرز المواد
1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

أبرز المواد
إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون

إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون

أبرز المواد
تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020

تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020

أبرز المواد

كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”

كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”
http://almnatiq.net/?p=826787
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “ليكيب” الرياضية، قبل يوم من إقفال فترة الانتقالات الشتوية، أن الهداف التاريخي لفريق باريس سان جرمان الدولي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، سيبقى مع بطل الدوري الفرنسي حتى نهاية عقده في يونيو المقبل.

وقرر النادي الفرنسي أن يحتفظ بلاعبه، بعدما فشل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التقدم بالعرض المناسب لأجل ضمه.

وأورد المصدر الفرنسي، أن أتلتيكو مدريد تقدم بعرضين، بقيمة 10 و15 مليون يورو على التوالي، لكن فريق سان جرمان لم يستجب لهما، ثم فكر في أن يضيف ثلاثة ملايين ليصبح المبلغ 18 مليونا، إلا أنه عجز عن تأمين الأموال لعدم تمكنه من بيع الفرنسي توما ليمار.

ومن المرجح أن يؤثر فشل الصفقة بشكل سلبي على الأوروغوياني البالغ من العمر 32 عاما، إذ أراد بشدة أن يغادر “بارك دي برينس” خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن وجد نفسه مهمشا من قبل المدرب الألماني توماس توخل لصالح كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار هذا الموسم من إنتر ميلان الإيطالي.

ورأى والد كافاني، لويس، قبل قرابة أسبوع أن سان جرمان تعامل مع نجله “بشكل غير عادل”، مما دفعه إلى السعي للرحيل، هذا الشهر، حتى أنه كان مستعدا لتخفيض راتبه من أجل الانضمام الى أتلتيكو بحسب ما ذكرت “ليكيب”، يوم الخميس.

وبحسب الصحيفة الرياضية، فإن سان جرمان لم يكن مستعدا للتخلي عن كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية بأقل من 20 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، حتى وإن كان الأوروغوياني، الهداف التاريخي للفريق (198 هدفا)، قادرا على الرحيل الصيف المقبل دون مقابل، نظرا إلى انتهاء عقده.

وقالت والدة كافاني لصحيفة “أس” الإسبانية، إن “باريس سان جرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد “ابني طلب المغادرة ونحن في انتظار اتفاق من الناديين”.

وأضافت “أنه غاضب لأنه لا يفهم سبب منعه من المغادرة، إذا لم يعول عليه للعب”.

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا، لاسيما بعد استبعاده عن تشكيلة المباريات الثلاث الأخيرة في نصف نهائي كأس الرابطة ضد رينس (3-صفر) والدوري ضد ليل (2-صفر) وثمن نهائي الكأس ضد بو من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وشارك كافاني في مباراتين فقط خلال يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالإضافة لدخوله أساسيا في مباراة الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

روابط ذات صلة

1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون

إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون
تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020

تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*