رالي حائل.. مدرسة الأبطال وعاصمة الراليات

المناطق - حائل

يترقب محبو سباق الراليات سنوياً تلك التظاهرة الرياضية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تستضيفها مدرسة وعاصمة الراليات حائل، التي تُعَدُّ أبرز الأحداث الرياضية في الوطن العربي، وتحظى بمشاركة وجماهيرية محلية ودولية، يصاحبها متابعة مباشرة من سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن. أصبح الرالي نقطة جذب سياحي ومحركًا لعجلة التنمية السياحية والخدمية لمدينة حائل والمناطق المحيطة بها، منذ النسخة الأولى التي استضافتها عاصمة الراليات 2006م وحتى النسخة الحالية 2020م، إضافة إلى أنه عجّل بتطور الخدمات السياحية بالمنطقة، وأسهم وبشكل كبير في تطوير المهارات الفنية لمتسابقي الرالي السعوديين وملاحيهم بصورة احترافية مما أكسبهم خبرات صقلت مواهبهم، وساهمت بتحقيقهم مراكز متقدمة، ورفع المتسابقون علم المملكة العربية السعودية بعدد من المحافل الخليجية والعربية والقارية. وأوضح البطل الأول للنسخة الأولى لرالي حائل 2006م فرحان الغالب أن رالي حائل هو الميدان الذي صقل مهاراته وأتاح له الفرصة للاحتكاك بأبطال دوليين، وأسهم بشكل مباشر في تحقيقه للمركز الأول في النسخة الأولى لرالي حائل.

وأضاف الغالب: «لن أنسى بعد تتويجي كبطل لأول رالي في المملكة ذلك العنوان الذي طالعتنا به مجلة سبور أوتو على الصفحة الأولى عندما وضعت مانشيتًا عريضًا كتبت فيه: (حائل.. استضافت، نظّمت وفازت بالرالي)». ويؤكد الغالب: «ذلك الانتصار مهّد لي الطريق لتحقيق عدد من المراكز المتقدمة في بطولة الشرق الأوسط للراليات ورالي الشرقية».

أما خلف جوعان الشريهي الذي يُعَدُّ أبرز المشاركين في رالي حائل منذ النسخة الأولى الذي حقق مراكز متقدمة في عدد من النسخ، أبرزها تحقيقه للمركز الأول على المستوى المحلي، والمركز الثاني على المستوى الدولي في رالي حائل 2013م، كما حقق المركز الثاني في رالي حائل أعوام 2015م و2018م، أما على مستوى بطولات المملكة فسبق لخلف الجوعان أن حقق المركز الأول في رالي جدة فئة 8 سرندل، وعلى المستوى الخليجي فحقق المركز الأول في بطولة رالي الكويت 2018م، وكذلك الحصول على الميدالية الذهبية في رالي قطر 2012م.

وعن سباقات رالي حائل قال الجوعان: «إن ما يميز رالي حائل عن غيره أنه متجدد ومتطور، فأنا مشارك فيه منذ النسخة الأولى عام 2006م وأعتبر شاهد عصر على كل لحظة تطور فيها، لدرجة أنه ذكر لي عدد من سائقي الراليات الخليجيين أن رالي حائل سبق نظيراته في الدول الخليجية من ناحية تطبيق التقنيات الفنية والاهتمام الإعلامي والتطور التنظيمي والتنوع في المسارات».

وأضاف الجوعان: «رالي حائل يُعَدُّ أفضل الراليات وأفضل الجولات التي شاركنا فيها داخل المملكة وخارجها دون أي مجاملة، وهو لسان حال جميع الأبطال الذين شاركوا بهذا الرالي، نظراً لما تتمتع به المنطقة من تضاريس متنوعة، إضافة إلى جمهور حائل الشغوف والمحب والمحفز لمثل هذا النوع من السباقات، وكرم أهل المنطقة واستقبالهم الكبير للمتسابقين مع اختلاف جنسياتهم، وما إطلاق لقب: عاصمة الراليات على حائل إلا دليل على ما يتمتع به منظمو رالي حائل من خبرة وبحثهم الدؤوب عن تطويره».