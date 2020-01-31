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“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

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“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه
http://almnatiq.net/?p=826800
المناطق - واس

شكلت معالم “صخرة الجمل”بمحافظة الوجه شمال غرب المملكة منحوتاً فنياً، أبعاد منظره مسرح طبيعي مفتوح أمام السياح والمهتمين والباحثين.
وتبرز تفاصيل الصخرة التي يصل ارتفاعها في أعلى نقطة ثمانية أمتار ملامح شبيهة بالجمل البارك في مكانه بفعل عوامل التعرية لسنوات طويلة.
وعلمياً بحسب الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية فـ ” صخرة الجمل” الواقعة على بعد 5 كيلو مترات، جنوب مدينة الوجه متكونة من الحجر الجيري وتعد من أندر الصخور.
وتزخر محافظة الوجه بمقومات طبيعية وإرث تاريخي عميق ممتد على ساحل البحر الأحمر جعلها من مناطق الجذب السياحي، توجت مؤخراً بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله – مشروعي البحر الأحمر ومشروع آمالا، ضمن رؤية المملكة 2030.

 

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