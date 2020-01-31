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شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

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شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
http://almnatiq.net/?p=826806
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من أربعة وافدين من الجنسية البنجلاديشية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة كيابل وقواطع نحاسية ومواد كهربائية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (36) جريمة بأحياء متفرقة بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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