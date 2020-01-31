احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
أبرز المواد
 “صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية
أبرز المواد
 برسالة خطية لنتانياهو.. عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني
أبرز المواد
 رالي حائل.. مدرسة الأبطال وعاصمة الراليات
منطقة حائل
 ابنة الملياردير بيل غيتس تخطب صديقها المصري !!
أبرز المواد
 الصين.. “عقوبات صارمة” بحق “المقصرين” في “معركة كورونا”
أبرز المواد
 المسماري: رصدنا إنزال أسلحة وصواريخ تركية في ميناء طرابلس
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يزور مركز قيادة القوات المشتركة ويطلع على التفاصيل الميدانية في مأرب والجوف وصنعاء
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها
أبرز المواد
 اليابان تعلن عن مساعدات غذائية لليمن بمبلغ 18 مليون دولار
أبرز المواد
الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان

الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

أبرز المواد
“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

أبرز المواد
رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية

رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية

أبرز المواد

الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان

الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=826809
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة والدار بني مالك، والدرب، والريث ، والعارضة ، وبيش، وصبيا، وفرسان، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه

“صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه
رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية

رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*