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تجاوز الـ ٧٠٠٠ زائر خلال اليومين الماضيين ..

معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب

معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب
http://almnatiq.net/?p=826815
المناطق - جدة
والمزاد الدولي للعود يتجاوز الـ ” مليون ” ريال سوقياً ..
خلال اليومين الماضية حقق معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع و المُقام حالياً بجدة جميع متطلبات زواره تحت سقفٍ واحد من العطور و العود و البخور ، مُتجاوزاً الـ ٧٠٠٠ زائر .

و تعدى المزاد الدولي للعود على مستوى الشرق الأوسط الـ ١٠٠٠٠٠٠ ريال كـ قيمة سوقية ، بوجود كبار و تجار و مستثمري العود على مستوى المملكة و خارجها ، و ذكر ” بن شلهوب ” القائم على المزاد بأن البيع لجميع فئات المجتمع لِيُحقق تميز المنطقة الغربية في سوق العود و الإستثمار .

و لازال المعرض فاتحاً أبوابه للجميع من الساعة الـ ٤ عصراً حتى الـ ١٢ مساءً بالمجان و نقاط بيع لكل أجنحة المعرض المحلية و الدولية .

الجدير بالذكر سيختتم المعرض غداً السبت برامجه بتكريم جميع الجهات الإعلامية الراعية للمعرض تحت إدارة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمعرض الدكتور ” حزام الزهراني ” ، الذي شكر الإعلام مُحققاً جودة الرسالة من خلال الجهات الإعلامية و أعضاؤها محلياً و دولياً .

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