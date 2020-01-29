مهرجان الطفل بقرية ذي عين التراثيه

المناطق - الباحة

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالجوة ومركز النشاط الاجتماعي( بقرية) ذي عين مهرجان الطفل الاول لمدة يومين : 5-1441/6/6هـ بإشراف ومتابعة من فرع الإدارة العامة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة.

واوضح رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ احمد يحيى العُمري بان مهرجان الطفل ياتي هذا العام متزامناً مع فعاليات ربيع الباحة المقام بمحافظة المخواة حيث يتوافد أهالي السراة للقطاع التهامي طلبا للدفء والاستمتاع بالاجواء العليلة، واكد بان المهرجان يهدف إلى /تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطفل، وإظهار المتميزين منهم ، واكتشاف المواهب، وإكسابهم عدد من المهارات الإيحابية، وعن موقع المهرجان اوضح بان قرية ذي عين التراثية هي اول نقطة لأهالي السراة طالبي الدفء للقطاع التهامي وتعد مكان للتنزه لأهالي المخواة وجميع محافظات القطاع التهامي نظير مميزاتها الطبيعية والتراثية لذلك تم اختيار موقع المهرجان بها، وقدم العُمري شكره لامارة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبلدية محافظة المخواة على عنايتهم واهتمامهم بهذا المهرجان وتقديم كل التسهيلات ، كما قدم شكره لرئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الشيخ / احمد عبدالله العويفي لدعمه للمهرجان.

ولفرقة ذي عين الشعبية وفرقة برق السراة وللأسر المنتجة المشاركة وكافة الإعلاميين الذين شاركوا في نجاح فعاليات المهرجانمن جانبه اوضح مالك مؤسسة / وسام البادية لتنظيم المعارض والفعاليات الاستاذ/ عبدالله محمد الزهراني المنفذ لفعاليات مهرجان الطفل بان الفعاليات اشتملت على / العاب الطفل وعروض مسرحية ، وفلكلورات شعبية تقدمها فرقة ذي عين الشعبية ، وفرقة البنات الاستعراضية ( لمسة وردية) ودمى ومهرجين وجوائز عديدة للاطفال ، وجوالين للجمهور الكريم .

الجدير بالذكر أن مؤسسة وسام البادية نظمت العديد من المهرجان والفعاليات بمنطقة الباحة ومنها مهرجان العسل الدولي بالباحة1439 ومهرجان الرمان السابع , والفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ بمنطقة الباحة ، وفعاليات حديقة الفراشة بالمندق1440هـ