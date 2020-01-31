الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا

المناطق - وكالات

أكدت شركة طيران “الاتحاد” الإماراتية، إيقاف رحلاتها إلى العاصمة الصينية بكين ومدينة ناجويا اليابانية بسبب فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان، إن تعليق رحلات الطيران مؤقت نظرا لانخفاض الطلب على هذه الخطوط.

ويأتي قرار الشركة عقب سياسات مماثلة انتهجتها معظم شركات الطيران العالمية بمنع رحلاتها إلى الصين خشية انتشار الفيروس.

وخلال الخميس والجمعة، ظهرت إصابات بالفيروس في بريطانيا وإيطاليا وروسيا.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارئ صحية ذات بعد دولي”، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.

وأعلن تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.