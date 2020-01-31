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كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا

كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا
http://almnatiq.net/?p=826832

ظهرت، الجمعة، حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

ومن جانبها، أكدت باريس إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من الصين.

وكشفت ألمانيا عن إصابة طفل بالفيروس في ولاية بافاريا.

وإلى ذلك، أشار مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، الجمعة، إلى تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد منذ ظهر الوباء في الصين.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي: “يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوص) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا” المستجد، مضيفًا أنهما يتلقيان “العناية من قبل متخصصين”.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت روسيا، عن أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت السلطات الروسية إيقاف رحلات الطيران إلى الصين اعتبارا من الليلة.

وقالت موسكو، الخميس، إنها ستغلق حدودها مع الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

والجمعة، فرضت إيطاليا حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا. وذكرت الحكومة أن الهدف من إعلان الطوارئ تسريع جهود منع انتشار الفيروس بعد تأكيد إصابتين في روما.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أكد، الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس، وتعليق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها.

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