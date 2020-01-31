احدث الأخبار

“مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م
أبرز المواد
 وزيرة البحث العلمي بألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون شهور
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا
أبرز المواد
 الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا
أبرز المواد
 مهرجان الطفل بقرية ذي عين التراثيه
منطقة الباحة
 معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب
أبرز المواد
 السديس في خطبة الجمعة :إن التجديد الصحيح للخطاب الديني يكون تجديدًا في الأداء دون المساس بالثوابت والمبادئ
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية على عدد من محافظات منطقة جازان
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
أبرز المواد
 “صخرة الجمل “.. معلم طبيعي في خارطة سياحة الوجه
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى : المملكة تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية
أبرز المواد
 برسالة خطية لنتانياهو.. عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني
أبرز المواد
“مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م

“مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م

أبرز المواد
وزيرة البحث العلمي بألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون شهور

وزيرة البحث العلمي بألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون شهور

أبرز المواد
كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا

كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا

أبرز المواد
الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا

الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا

أبرز المواد

“مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م

“مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م
http://almnatiq.net/?p=826838
المناطق - وكالات

تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م، من انتزاع 6 ألغام مضادة للأفراد و402 لغم مضاد للدبابات و11 عبوة ناسفة و1,197 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,616 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الرابع لهذا الشهر.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 125,902 لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

روابط ذات صلة

وزيرة البحث العلمي بألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون شهور

وزيرة البحث العلمي بألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس كورونا في غضون شهور
كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا

كورونا يتفشى في فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا
الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا

الاتحاد الإماراتية توقف رحلاتها إلى بكين وناجويا اليابانية بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*