الهلال يستعيد الصدارة بثنائية أبها

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استعاد ‏فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كسب مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري.

‏وتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة بـ35 نقطة، مستغلاً ما أسفرت عنه نتيجة مباراة منافسه النصر أمام ضمك أمس،‏ ‏التي انتهت بالتعادل 1-1، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.

‏وتقدم الهلال منذ دقائق المباراة الأولى، حيث سجل هدفه الأول البيروفي كاريلو عند الدقيقة 9، قبل أن يضيف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

الشوط الثاني لم يحدث تغيير في النتيجة، حيث استمر تقدم الهلال مع محاولاته لزيادة الغلة التهديفية إلى أنها فشلت، قبل أن يسجل اندرياتسيما هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.

ويستضيف الهلال في الجولة المقبلة من الدوري فريق الرائد، الأربعاء المقبل، فيما يستضيف أبها نظيره الوحدة في ذات الجولة.