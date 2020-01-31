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60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية

60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية

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60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية

60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية
http://almnatiq.net/?p=826845
المناطق - واس

أكمل 60 ضابطاً وفرداً من رجال دوريات الأمن بالمملكة برنامجهم التدريبي، الذي نفذه معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى خلال الأسبوع المنصرم بعنوان “تنمية القيادات والسكرتارية وإدارة المكاتب للأفراد” بواقع 50 ساعة تدريبية.
وأوضح وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي في كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي مدير الجامعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابدية, وبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني ومدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي, أن التعليم والتدريب على رأس العمل من أهم المميزات للمنظمات الطموحة.
وأكد الدكتور الغامدي أن الجامعة ميدان فسيح يجتمع فيه التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والاهتمام بالتطوير وتقديم الدراسات وإجراء الأبحاث وعقد المؤتمرات والندوات إسهاماً منها لتحقيق رسالتها السامية وأهدافها.
بدوره شدد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد السهيمي حرصه على تطوير اداء رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد تعزيزاً لمستوى أدائهم, متمنياً أن ينعكس أثر هذه البرامج وبشكل إيجابي على الخدمات التي تقدمها دوريات الأمن.
وفي ختام الحفل جرى تكريم الضباط والأفراد المشاركين وتسليم الدورع والهدايا للمشاركين من أعضاء هيئة التدريس والمساهمين في إنجاح البرنامج.
يذكر أن البرنامج التدريبي اشتمل على 9 حقائب تدريبية متمثلةً في جوانب التغيير وصناعة استراتيجيات المستقبل والقيادة الملهمة والتفكير الاستراتيجي وإدارة الإزمات وأخلاقيات العمل ومبادئ السكرتارية وأدوارها وإدارة الاجتماعات والمكاتبات الإدارية، بالإضافة إلى مبادئ التعامل مع الرؤساء والمرؤسين.

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