تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل

المناطق - الرياض

دعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي نمار بالرياض لبرنامجها الأول “تمهير” الذي يمكن الفتيات من إفتتاح مشاريعهن الخاصة .

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الفتيات وتأهيلهم لسوق العمل ، كما يساهم في محاربة البطالة من خلال توعية وتدريب الفتيات على أفضلية العمل الحر .

و من المزمع إقامة البرنامج بمشيئة الله يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441 – 9 فبراير 2020 ، وتكون مدة البرنامج شهر من الساعة ٤ عصرا حتى ٨ مساء بمقر نادي الحي ، كما تم توفير النقل للمستفيدات مجاني مع تقديم شهادات نهاية البرنامج للمشاركات .