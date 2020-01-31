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تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل

تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل

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جمعية توعية الشباب تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة بالرياض

جمعية توعية الشباب تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة بالرياض

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60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية

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تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل

تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=826851
المناطق - الرياض
دعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي نمار بالرياض لبرنامجها الأول “تمهير” الذي يمكن الفتيات من إفتتاح مشاريعهن الخاصة .
ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الفتيات وتأهيلهم لسوق العمل ، كما يساهم في محاربة البطالة من خلال توعية وتدريب الفتيات على أفضلية العمل الحر .
و من المزمع  إقامة البرنامج بمشيئة الله يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441 – 9 فبراير 2020 ،  وتكون مدة البرنامج شهر من الساعة ٤ عصرا حتى ٨ مساء بمقر نادي الحي ، كما تم توفير النقل للمستفيدات مجاني مع تقديم شهادات نهاية البرنامج للمشاركات .

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