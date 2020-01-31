جامعة القصيم تعلن عن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة “معيد”

المناطق _ بريدة

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن مواعيد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة (معيد) للنساء والرجال، حيث ستبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق 22/6/1441هـ وكانت الجامعة قد فتحت باب التقديم أمام الراغبين في التقديم على هذه الوظائف من خلال موقع الجامعة الإلكتروني في الفترة من 18 ربيع الثاني 1441هـ، إلى 3 جمادى الأولى 1441هـ.

وأكدت وكالة الجامعة على جميع المتقدمين إحضار الوثائق التالية وبدونها لا يمكن دخول الاختبار وهي: أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل شهادة البكالوريوس (والماجستير إن وجدت) والسجل الأكاديمي لكل منهما، وأصل معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط)، إضافة إلى نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وإشعار التقديم على الوظيفة وذلك بطباعة ملخص الطلب عن طريق الدخول عليه عبر الرابط التالي: https://registration.qu.edu. sa/profile/login .

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد التركي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه يجب على المتقدمين التحقق من انطباق شروط التقديم التي سبق تحديدها عند الإعلان عن الوظائف عليهم، علماً بأنه لن يتم السماح بدخول الاختبار إلا لمن تنطبق عليهم جميع هذه الشروط، مشيرًا إلى أن الشروط تحدد ألا يقل التقدير العام للمرحلة الجامعية عن جيدا جدا، ولا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 عاماً للحاصل على البكالوريوس بحيث يكون تاريخ ميلاده بعد 1/4/1413هـ ولا يتجاوز عمر المتقدم عن 32 عاماً للحاصل على الماجستير في نفس التخصص بحيث يكون تاريخ ميلاده بعد 1/4/1409هـ.

وأضاف “التركي” أنه يجب أن يكون المتقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة للجامعيين، كما يجب الحضور لمقر الاختبار قبل ساعة من بداية الاختبار لإتمام تدقيق البيانات، مؤكدًا على أنه لن يسمح للمتقدمين بالدخول بعد بداية الاختبار، كما لن يتم إجراء اختبار بديل لمن يتغيب أو يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد، ولن يسمح بالخروج من قاعة الاختبار إلا بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار، وفي حالة وجود استفسارات لدى المتقدمين يمكنهم التواصل مع وحدة شؤون المعيدين والمحاضرين على الأرقام التالية: (0163012412-0163012415).