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ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213
http://almnatiq.net/?p=826866
المناطق _ جنيف

ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 213 حالة، وأعداد حالات الإصابات المؤكدة إلى 9692 حالة .
ودعا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف كريستيان ليندمار للانتباه لحالات الإصابة بدون أعراض أو بأعراض خفيفة غير ملحوظة, مؤكدًا أهمية مراقبة الفيروس بما يساعد على فهمه بشكل أكبر .
وأوضح ليندمار أن المنظمة على استعداد لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للبلدان لفهم الفايروس ودراسته وإيجاد العلاج المناسب , مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يخضعون لحجر صحي في المدن الصينية، وأن عدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس .

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