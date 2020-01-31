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مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

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مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية
http://almnatiq.net/?p=826869
المناطق _ عسير

نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال يوم السبت الموافق :-
١٤٤١/٠٦/٠٧هـ .. ٢٠٢٠/٠٢/٠١م ..
فأن المديرية تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .
” راجين للجميع السلامة الدائمة “

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