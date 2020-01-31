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ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=826876
المناطق _ الرياض

حقق فريق الهلال فوزاً على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتقدم الهلال عن طريق اللاعب البيروفي آندريا كاريلو في الدقيقة التاسعة ، بعدها بأربع دقائق تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ، فيما أحرز هدف أبها الوحيد اللاعب أندريا تسيما قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.
وبهذه النتيجة استعاد الهلال صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني ، في المقابل تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.

 

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